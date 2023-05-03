Кабмин РФ упростил процедуру оформления карт болельщиков для детей в возрасте младше 14 лет, а также пенсионеров и инвалидов. Из сообщения, опубликованного на официальном портале правительства России, следует, что постановление вступит в силу 26 мая текущего года.
Идентификацию подростков будут проводить дистанционно. Если сведения о ребёнке фигурируют в подтверждённой учётной записи одного из родителей либо законного представителя на сайте "Госуслуги", то карту болельщика выдадут ему автоматически.
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