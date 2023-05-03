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На крыше банка в Уфе скоро появятся птенцы сапсанов

0:50
Общество

Сапсаны свили гнездо на крыше банка "Уралсиб" в Уфе и отложили яйца. Об этом рассказала председателя башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльза Габбасова.

На крыше банка в Уфе скоро появятся птенцы сапсанов
Фото: ru.wikipedia.org

По словам Габбасовой, самка-сапсан, охраняющая яйца, не стала беспокоиться при появлении фотографа. Визуально они выглядят нормально, что говорит о появлении в будущем вполне здоровых птенцов.

Как сообщалось ранее, соколы-сапсаны вернулись на крышу высотки 13 марта, а первое яйцо отложили примерно месяц назад, пишет mkset. ru.

Сотрудники банка уже подготовили место для расположения птиц на техническом выступе здания в районе 25 этажа и запустили прямую трансляцию об этом событии в Интернет.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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