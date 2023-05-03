Эксперт узнал, что означает термин "счастье" для жителей Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде женщины более счастливы, чем мужчины. При этом ощущение счастья у них усиливается после 35 лет. Об этом рассказал кандидат психологических наук и разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, ответ на вопрос "Что делает человека счастливым?" может отличаться у разных людей. Одни считают, что счастье — это семья, другие — самореализация. Достаточно много людей ассоциируют со счастьем возможность путешествовать, высокий доход или работу, передает newsnn.

При этом люди, состоящие в браке и имеющие детей, всегда более счастливы, чем холостяки и бездетные.

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