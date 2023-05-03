Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году с 10,5 до 9,8 процента

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Росстат проинформировал о понижении оценки уровня бедности в Российской Федерации в минувшем году: с 10,5 до 9,8 процента. В 2021 году бедность в нашей стране оценивалась на уровне 11 процентов. Общее число бедных россиян достигало 16 миллионов, сообщает официальный сайт статистической службы.

Фото: mitkoivanov.wordpress.com

Напомним, до 2022 года минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012-м. Он составлял тогда 10,7 процента. Впоследствии показатель повышался, и в 2015 году он достиг отметки в 13,4 процента. В дальнейшем уровень бедности в России вновь снижался.

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