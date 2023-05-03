Невзирая на наличие нескольких нерабочих праздничных дней в мае, зарплаты сотрудников российских компаний и организаций останутся неизменными. Однако, на авансе они отразятся. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на юриста Александра Южалина.
По словам эксперта, размеры авансов россиян окажутся чуть ниже. Это связано с тем, что в текущем году в период с 1-го по 15-е число лишь восемь рабочих дней, пояснил Южалин.
Между тем, общие выплаты за этот месяц произведут в полном объёме, поскольку зарплаты компенсируют пониженные суммы авансов.
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