Эксперт Южалин: наличие праздников в мае отразится на авансах россиян

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Невзирая на наличие нескольких нерабочих праздничных дней в мае, зарплаты сотрудников российских компаний и организаций останутся неизменными. Однако, на авансе они отразятся. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на юриста Александра Южалина.

Фото: РИА Новости

По словам эксперта, размеры авансов россиян окажутся чуть ниже. Это связано с тем, что в текущем году в период с 1-го по 15-е число лишь восемь рабочих дней, пояснил Южалин.

Между тем, общие выплаты за этот месяц произведут в полном объёме, поскольку зарплаты компенсируют пониженные суммы авансов.

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