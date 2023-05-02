В Госдуме хотят ввести запрет на добровольную стерилизацию в России

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме РФ решили бороться с демографическими проблемами. Внимание депутатов привлекла добровольная стерилизация, которая разрешена в России.

Фото: shutterctock.com

К медицинской стерилизации в РФ могут прибегнуть мужчины старше 35 лет или имеющие не менее двоих детей. При таком жёстком методе контрацепции демографические проблемы в стране могут обострится на фоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее депутат Нина Останина раскритиковала поправки в закон о воинской службе.

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о тенденции сокращения численности российского населения.

"Страна теряет от 500 тыс. до миллиона человек в год. И если молодые люди делают стерилизацию, это печально. Что побуждает их к этому, мне трудно сказать, но не стоит связывать это только с СВО. У нас и до спецоперации были проблемы с демографией", — цитирует слова Останиной интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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Стерелизация-какие последствия ждут