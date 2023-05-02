Марков назвал смерти Юдашкина и Зайцева "весенним мором российских модельеров"

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков высказался по поводу смерти модельера Валентина Юдашкина, который ушёл из жизни 2 мая.

Марков напомнил, что Юдашкин умер почти сразу после того, как 30 апреля не стало в живых его не менее знаменитого коллеги Вячеслава Зайцева, назвав случившееся "весенним мором российских модельеров".

"Оба были очень яркими, успешными символами весёлой и богатой и бесшабашной и по западному открытой жизни российской элиты.

Такая жизнь в России закончилась. И её символы покинули и Россию и жизнь", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог подчеркнул, что Зайцева и Юдашкина знали абсолютно все, и он также был знаком с ними лично. По словам Маркова, оба модельера были жизнерадостными и весёлыми людьми, и все и запомнят из именно такими.

2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина, который ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

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