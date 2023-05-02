В Госдуме готовят законопроект имени Жириновского

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме готовят законопроект о выплатах супругам, находящимся в браке более 20 лет. Раз в пять лет они смогут получать от государства единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей.

Как отметил депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов, регионы смогут дополнительно устанавливать меры социальной поддержки для семей, состоящих в браке более 20 лет.

Во фракции решили назвать законопроект в честь основателя партии Владимира Жириновского, чей супружеский стаж в первом браке длился много десятилетий.

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