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В Оренбурге появился мозаичный Джин, исполняющий желания

1:06
Общество

Известный художник "Жёлтый кубик" создал произведение искусства для жителей Оренбурга — яркую мозаику Джина из известного мультфильма "Алладин". Картина стала новым подарком от автора для города. Её разместили на Бухарском переулке. Местные жители могут прикоснуться к декоративной лампе на картине, потереть её и загадать три желания, пишет 56orb.ru.

В Оренбурге появился мозаичный Джин, исполняющий желания

Художник не в первый раз представляет свой проект. Ранее он создал арт-объект, посвящённый Александру Пушкину. Жители областного центра приняли картину с энтузиазмом и начали обмен книгами, установленными под портретом писателя.

Художник также создал ироничную инсталляцию, которая находится в районе здания администрации Оренбурга. Мозаика с надписью "Мэр", похожая на упаковку картофеля фри, символизирует череду смены градоначальников. Автор утверждает, что главы в Оренбурге меняются чаще, чем произносят фразу "Без очереди!" в известной фаст-фуд сети. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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