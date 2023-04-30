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Друг и крестник Беглова ректор Кропачев отпразднует День Победы в Испании

2:18
Общество

Руководитель СПбГУ, доктор юридических наук Николай Кропачев собирается праздновать День Победы в Испании с близкой подругой. СМИ не исключают, что крестник губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова собирается навсегда покинуть Россию и переехать за рубеж.

По информации "Невских новостей", друг действующего петербургского градоначальника уже купил билеты в Каталонию, где проведет время со своей новой избранницей — экс-сотрудницей СПбГУ, гражданкой Израиля Татьяной Непомнящей.

Ранее СМИ писали, что в 2017 году Кропачев разделил совместно нажитое имущество со своей женой Натальей Шатихиной. Несколько лет назад супруги развелись, а новой спутницей жизни ректора стала Непомнящая. Журналисты не исключают, что в скором времени руководитель одного из главных вузов страны может покинуть Россию вместе с новой возлюбленной.

 

Примечателен и тот факт, что Кропочев пять лет назад стал крестником Беглова. По информации СМИ, губернатор вместе с ректором СПбГУ часто проводят время вместе. Чиновник даже подарил своему крестнику дом в поселке Репино Курортного района, который эксперты оценивают в 100 млн рублей. Стоит отметить, что половина дома принадлежит Шатихиной.

Как оказалось, сам ректор не поддерживает официальную политику родной страны. Так, СПБГУ исполняет приказ Минобрнауки о проведении просветительских мероприятий о Донецкой и Луганской народных республиках, однако в вузе не было проведено ни одного мероприятия на тему спецоперации России по защите республик Донбасса. Кроме того, ДНР и ЛНР на сайте учреждения все еще значатся как независимые государства, а не российские регионы.

 

Неоднозначная позиция Кропачева по поводу СВО и нежелание праздновать День Победы в России может означать скорую "релокацию" ректора СПбГУ. СМИ считают, что еще до конца мая доктор юридических наук может навсегда покинуть Россию, объявив, что не поддерживает спецоперацию и решение главы своего государства.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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