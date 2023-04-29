Марков заявил, что лишённый сана Андрей Кураев уехал в Турцию: Не идите к Варфоломею!

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков предупредил об опасности богослова Андрея Кураева, который якобы уехал в Турцию к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Марков назвал бывшего советника патриарха Алексия Андрея Кураева ярким мыслителем, которого патриарх Кирилл лишил священнического сана.

Политолог считает, что Кураева лишили сана "за отказ смириться перед церковью".

"Но он не унывает. Он улетел в Стамбул и там подает прошение Варфоломею, патриарху Константинопольскому", — сообщил Марков.

Политический эксперт предостерёг бывшего протодиакона от контактов с патриархом Варфоломеем, который, по словам Маркова, находится в сговоре с ЦРУ США.

"Андрей! Не идите к Варфоломею!" — обратился Марков к богослову.

Он посоветовала Кураеву посмотреть на судьбу Владимира Зеленского.

"Прочитайте Фауста, там описана ваша судьба", — написал Марков в своём микроблоге.

Андрей Кураев ранее объяснил, что не согласен с тем, что Церковь превратилась в силовое ведомство. Он сравнил патриарха Кирилла с Иосифом Сталиным.

"В 2011 я приметил инквизиторские мечтания Кирилла. И с того времени оспаривал его желание возродить "правила Трулльского собора", — написал богослов в своём Telegram-канале.

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