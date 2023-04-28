Парфюмер: при выборе аромата не нужно смотреть на цену и бренд, нужно слушать только свою интуицию

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Парфюмер Жанна Гладкова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как выбрать подходящий парфюм для мужчины, чтобы он звучал "дорого и со вкусом".

Эксперт отметила, что любой аромат должен совместиться энергетически с человеком. Именно поэтому она считает, что дарить парфюм не стоит. Нужно чтобы человек сам его почувствовал, чтобы у него появилось желание обладать подобным ароматом, а для этого его обязательно нужно послушать на коже. Поэтому если вы хотите кому-то подарить аромат, тому же самому мужчине, нужно взять его за ручку и привести в магазин и выбирать вместе с ним. Просто так, "заочно", выбрать аромат невозможно, уверена парфюмер.

При этом стоимость парфюма вообще не важна, уверена эксперт.

"А насчет цены аромата здесь вообще не играет никакой роли, потому что любой аромат создан из одних и тех же веществ. Просто красота аккорда, красота образа, который заключен в нотах, везде разная и она зачастую вообще не зависит от цены аромата. Если этот аромат человеку подходит, то он на нём будет дышать и дорого, и выразительно, и красиво", — сказала Гладкова.

Парфюмер посоветовала при выборе аромата не обращать никакого внимания на тренды, бренды, рекламу и т. д., а слушать только своё подсознание и свою интуицию, выстраивая с парфюмом свою собственную, "интимную" связь. Эксперт подчеркнула, что, выбирая аромат, не нужно никого слушать, кроме себя, необходимо полагаться только на свои внутренние ощущения и верить только своей интуиции.

"Здесь не нужно ориентироваться ни на стоимость, ни на что. Вы на себе будете носить аромат, который согреваясь на вашей коже, рождает вокруг вас совершенно волшебную ауру и фактически переводит вас в разряд фантастических существ. А если вы, допустим, просто идете по принципу "вот это дорого, вот это красиво", но на вашей коже может это, кстати, не соответствовать красоте, но просто может возникать ощущение, что если это дорого, это может вас украсить, а это не так", — добавила Гладкова.

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