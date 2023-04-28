Депутат Андрей Луговой объяснил появление публикации на своём сайте о новых правилах воинского учёта взломом почты.
В статье, размещённом на ресурсе депутата, сообщалось, что те, кто до конца года не сообщит о месте работы или учёбы, будет лишён бесплатного медицинского обслуживания и "прочих благ, которые даёт государство".
В данный момент публикация недоступна.
Луговой заверил, не является автором данной статьи.
"Это провокация, я ничего подобного не размещал", — цитирует слова депутата издание "Подъём".
Он рассказал, что у членов его семьи и помощницы взломали почту. После этого, по словам представителя Госдумы, от его имени стала рассылаться провокационная информация.
"Это происки укронацистов — сто процентов", — объяснил Луговой.
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