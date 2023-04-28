Милонов назвал Блиновскую глупой провинциальной женщиной, попавшей в столицу

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание "королевы марафонов" Елены Блиновской. Депутат отказался называть её светской львицей.

"Собирательный провинциальный образ глупой женщины, попавшей в столицу", — заявил парламентарий в интервью журналисту Роману Голованову.

Как отметил Милонов, у блогера есть множество "шмотья", украшений и машин. Такие "ничтожные" ценности свидетельствуют о глупости человека, который получил деньги, добавил депутат.

Член ГД положительно оценил расследования в отношении "интернет-проповедников". Не стоит думать, что возможно не трудиться и при этом быть успешным, предупредил парламентарий.

"Это новые Мавроди (создатель финансовой пирамиды. — Прим. ред.), только цифрового формата", — подчеркнул Милонов.

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