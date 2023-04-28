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Милонов назвал Блиновскую глупой провинциальной женщиной, попавшей в столицу

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Общество

Член Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание "королевы марафонов" Елены Блиновской. Депутат отказался называть её светской львицей.

Милонов назвал Блиновскую глупой провинциальной женщиной, попавшей в столицу

"Собирательный провинциальный образ глупой женщины, попавшей в столицу", — заявил парламентарий в интервью журналисту Роману Голованову.

Как отметил Милонов, у блогера есть множество "шмотья", украшений и машин. Такие "ничтожные" ценности свидетельствуют о глупости человека, который получил деньги, добавил депутат.

Член ГД положительно оценил расследования в отношении "интернет-проповедников". Не стоит думать, что возможно не трудиться и при этом быть успешным, предупредил парламентарий.

"Это новые Мавроди (создатель финансовой пирамиды. — Прим. ред.), только цифрового формата", — подчеркнул Милонов.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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