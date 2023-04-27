С инициативой приравнять к средним зарплаты депутатов и сенаторов выступили в Госдуме

В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по России, сообщает EADaily.

С таким предложением выступили депутаты и глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Партийный лидер отметил, что депутаты Госдумы и сенаторы получают денежное вознаграждение, сравнимое с выплатами федеральных министров.

Миронов призвал урезать зарплату слуг народа до 57 тысяч рублей, приблизив показатель к среднему по стране. Он считает, что это простимулирует депутатов заботиться об увеличении благосостояния граждан.

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