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Команда КВН МАИ оправдалась за шутки об электронных повестках и притеснениях СМИ: На злобу дня

1:07
Общество

Представители команды КВН МАИ заверили, что их шутки на злободневные темы прошли цензуру Первого канала.

КВН Cборная МАИ - 2023 - Высшая лига Первая 1/4 Приветствие

"Сборная МАИ" позволила себе шутки на центральном канале страны про санкции, уведомления с Госуслуг, помощь Китая, слив разговора с Иосифом Пригожиным, притеснения СМИ.

— Мы с кем сегодня боремся?

— С журналистами.

— Да нет, я про КВН, — гласит одна из острот сборной КВН.

Команда КВН МАИ переложила ответственность за политкоректность шуток на руководство Первого канала.

"Сборная МАИ — это команда молодых инженеров, созданная с целью развития их креативных навыков и компетенции. Наш основной креативный фокус — будущее российской науки. Порой это рождает шутки на злобу дня", — цитирует слова продюсера команды "Сборная МАИ" Артура Туманяна издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что студентки из Санкт-Петербурга исполнили песню про иностранных агентов и одержали победу на местном конкурсе КВН.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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