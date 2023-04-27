Представители команды КВН МАИ заверили, что их шутки на злободневные темы прошли цензуру Первого канала.
"Сборная МАИ" позволила себе шутки на центральном канале страны про санкции, уведомления с Госуслуг, помощь Китая, слив разговора с Иосифом Пригожиным, притеснения СМИ.
— Мы с кем сегодня боремся?
— С журналистами.
— Да нет, я про КВН, — гласит одна из острот сборной КВН.
Команда КВН МАИ переложила ответственность за политкоректность шуток на руководство Первого канала.
"Сборная МАИ — это команда молодых инженеров, созданная с целью развития их креативных навыков и компетенции. Наш основной креативный фокус — будущее российской науки. Порой это рождает шутки на злобу дня", — цитирует слова продюсера команды "Сборная МАИ" Артура Туманяна издание "Подъём".
Ранее сообщалось, что студентки из Санкт-Петербурга исполнили песню про иностранных агентов и одержали победу на местном конкурсе КВН.
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