В воздухе Нижнего Тагила уровень диоксид азота снова сильно превысил норму

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Анализ воздуха, проведённый в Нижнем Тагиле 27 апреля, показал, что содержание в нём диоксид азота в нём превышает норму в 1,5 раза.

Как пишет tagilcity.ru, диоксид азота оказывает негативное влияние на дыхательную систему, вызывая всевозможные заболевания, отёки и воспаления горла, бронхов, трахеи и слизистой.

В Нижнем Тагиле за выбросы диоксид азота "отвечают" сразу несколько городских промышленных предприятий. "Лидером" в этом отношении является ЕВРАЗ НТМК, который выбрасывает 5 400 тонн диоксид азота в год. Свой вклад в загрязнение воздуха города также вносят ВГОК с 451 тоннaми этого вещества в год, УВЗ, выделяющие 448 тонн в год, а также "Планта" и "Уралхимпласт", на которых приходится 71 и 60 тонн в год соответственно.

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