Бабушка из Красноярского края оговорила отца своих внуков

Бабушка из Красноярского края оговорила отца своих внуков. Она врала, что мужчина пьёт, бьёт детей и заставляет их работать по дому и в огороде. Об этом пишет издание prmira.ru.

Отмечается, что таким способом женщина хотела добиться, чтобы ей отдали четверых детей под опеку. Сами внуки общаться с ней отказывались. После смерти матери они жили с отчимом.

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