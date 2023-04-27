Политолог Сергей Марков предположил, что задержанная за неуплату налогов Елена Блиновская глупая, но очень борзая женщина, которая сумела всех обмануть.
Марков перечислил, что его больше всех поразило в деле автора марафонов личностного роста Елены Блиновской, которую сегодня задержали при попытке уехать из России.
"Только налогов она не заплатила почти миллиард рублей. То есть её доходы много миллиардов рублей?" — выразил своё удивление политический эксперт.
Его шокировало то, что Блиновская продавала свои семинары за миллионы рублей.
"Они глупые? Или она прямо супер?" — задался вопросом политолог.
Марков предположил, что интеллектуальные способности женщины невысоки, если она решила незаметно пересечь границу на автомобиле Майбах.
Политический эксперт пообещал проанализировать продукт Блиновской, чтобы сделать свои выводы о феномене популярного коуча.
"Это и есть новый мир, где умственно не адекватные, но очень борзые обманывают всех и зарабатывают миллионы?" — вопрошает Марков.
Ранее сообщалось, что Блиновской может грозить до семи лет тюрьмы за неуплату налогов.
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