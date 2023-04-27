Марков о миллиардных доходах Блиновской: "Они глупые? Или она прямо супер?"

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков предположил, что задержанная за неуплату налогов Елена Блиновская глупая, но очень борзая женщина, которая сумела всех обмануть.

Марков перечислил, что его больше всех поразило в деле автора марафонов личностного роста Елены Блиновской, которую сегодня задержали при попытке уехать из России.

"Только налогов она не заплатила почти миллиард рублей. То есть её доходы много миллиардов рублей?" — выразил своё удивление политический эксперт.

Его шокировало то, что Блиновская продавала свои семинары за миллионы рублей.

"Они глупые? Или она прямо супер?" — задался вопросом политолог.

Марков предположил, что интеллектуальные способности женщины невысоки, если она решила незаметно пересечь границу на автомобиле Майбах.

Политический эксперт пообещал проанализировать продукт Блиновской, чтобы сделать свои выводы о феномене популярного коуча.

"Это и есть новый мир, где умственно не адекватные, но очень борзые обманывают всех и зарабатывают миллионы?" — вопрошает Марков.

Ранее сообщалось, что Блиновской может грозить до семи лет тюрьмы за неуплату налогов.

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Видео задержания и следственных действий по уголовному делу в отношении Елены Блиновской