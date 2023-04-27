Мизулина о задержании Блиновской: "Сколько ещё есть таких блогеров?"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала дело против автора марафонов личностного роста Елены Блиновской.

На Форуме безопасного интернета в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" Мизулина высказалась о громком задержании популярного коуча, которая пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов.

"Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать. Но сколько ещё есть таких блогеров?" — задалась вопросом член Общественной палаты РФ.

Ранее Ксения Собчак предположила, что с помощью атаки на успешных блогеров власти пытаются сделать лидеров общественного мнения "прокремлёвскими".

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В Москве задержана Елена Блиновская за неуплату налогов