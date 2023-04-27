Блогер Блиновская планировала бежать в Казахстан, но может оказаться в тюрьме на семь лет

Создательница "марафона желаний" Елена Блиновская знала о своем грядущем задержании и пыталась сбежать сначала в Казахстан, потом в Белоруссию, но была задержана.

Как стало известно, что блогер, которая накануне выступала на крупном бизнес форуме, где учила строить личный бренд, вчера приобрела авиабилеты в Алматы и собиралась вылететь в Казахстан в 5 утра. Можно с уверенностью предполагать, что она узнала о возбуждении уголовных дел о неуплате почти миллиарда рублей налогов.

Затем "коуча" предупредили о возможном задержание в аэропорту, и Блиновская решила сменить маршрут, вызвав ночью "Майбах" с водителем и направившись к белорусской границе. Задержать её полиции удалось в районе Смоленска.

В Следкоме РФ сообщили, что Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 "Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере" и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Блогеру грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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