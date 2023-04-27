На рынке ритуальных услуг в Москве набирает обороты фальшивая кремация

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за высокой стоимости кремации в Москве, тела умерших для сожжения вывозят в соседние регионы. Об этом рассказал глава группы компаний ритуальных услуг Ritual. ru Олег Шелягов.

По его словам, несмотря на заявленную стоимость услуги кремации в столице в размере 20 тыс. рублей, фактический счет составляет от 130 до 150 тыс. рублей, передает "РБК".

При этом Шелягов отметил, что в период пандемии появился и продолжает сохраняться тренд на перевозку тел для кремации из Москвы, например, в Нижний Новгород или Тулу, который называют "фальшкремацией".

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