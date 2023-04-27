В Норильске у таксиста найдены детонаторы и символика "Правого сектора"*

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В Норильске оштрафовали местного жителя за публикацию изображения украинского "Правого сектора"* в Instagram**.

Оштрафованный на момент разбирательства уже находился в СИЗО-4. Ранее его осудили за хранение электрических детонаторов к промышленным взрывчаткам и за "призывы к "экстремизму". Об этом сообщает prmira.ru.

Как следует из определения городского суда, 14 марта осужденный разместил на своей страничке в Instagram** "изображение трезубца, в центре которого расположен меч"***. Сам обвиняемый на суд не явился, потому что находился в Норильском СИЗО-4. Но к делу были приобщены его показания. По словам осужденного, он не знал, что изображение — экстремистская символика, в содеянном раскаивается.

В результате судья выписала ему 1,5 тысячи руб. штрафа.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ

**- продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

***- демонстрация символики запрещенных в РФ организаций запрещена на территории России

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