Политолог Сергей Марков выдвинул две версии внезапного посещения Владимиром Путиным Кремля в ночное время.
Марков обратил внимание на то, что президент России приехал в Кремль в позднее время суток. Он отметил, что на фоне ожидания серьёзных событий этот визит представляется важным.
Ранее Сергей Марков высказался об ультиматуме РФ по зерновой сделке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России придётся увеличивать армейский кулак, считает полковник.