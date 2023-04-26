Марков о причинах позднего визита Путина в Кремль: Начинаются драматические военные события на Украине?

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков выдвинул две версии внезапного посещения Владимиром Путиным Кремля в ночное время.

Марков обратил внимание на то, что президент России приехал в Кремль в позднее время суток. Он отметил, что на фоне ожидания серьёзных событий этот визит представляется важным.

Это потому что начинаются драматические военные события на Украине?

Или может погибнуть партнёр Путина Эрдоган?

Или что-то ещё важное? — высказал свои предположения политический эксперт.

Ранее Сергей Марков высказался об ультиматуме РФ по зерновой сделке.

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