Активисты попросили лишить гражданства России Тамару Гвердцители из-за тура по США

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Директор Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о просьбах лишить её российского гражданства.

"Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо", — заявил Пудовкин в беседе с изданием "Абзац".

Ранее в прессе появилась информация об обращении активистов движения "Отцы России" в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой лишить Гвердцители гражданства России.

Их возмутило, что исполнительница покинула Россию и собирается выступить с хитами на русском языке в США.

Тамара Гвердцители покинула Россию в прошлом году и уехала в Грузию. Долгое время после этого она не общалась со своими поклонниками. И только в марте этого года сообщила, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.

Недавно стало известно, что Гвердцители запланировала тур по восьми городам США. Концерты должны пройти в Нью-Йорке, Филадельфии, Майами, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере и Чикаго.

Впрочем, сама исполнительница эту информацию пока не подтверждала и никак не комментировала.

Что же касается российского гражданства, то Тамара Гвердцители получила его в 2000 году.

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