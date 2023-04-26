Миронов написал заявление в Генпрокуратуру на нейросеть: На запрос "Я — Z патриот" сгенерировала зомби

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов возмущён тем, что нейросеть в ответ на запросы выдаёт русофобские изображения.

Миронов отметил, что ИИ избегает выдавать цвета российского флага, а патриотов РФ представляет в виде ходячих мертвецов. Нейросеть также не признаёт, что Донбасс — российская территория.

"На запрос "Я — Z патриот" она сгенерировала зомби, а на запросы с флагом РФ ни разу не была сгенерирована картинка с правильными цветами; при запросе "Донбасс — это Россия", была картинка с украинским флагом", — пожаловался политик.

Он уверен, что нейросеть научилась русофобии, пройдя обучение на информации из западных стран. Он считает, что нейросеть представляет угрозу для российской молодёжи.

Ранее РПЦ призвала запретить искусственный интеллект.

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