В Хакасии сироты вынуждены ждать обещанные квартиры 12 лет

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Контрольно-счётная палата Хакасии проанализировала работу чиновников, которые отвечали за обеспечение сирот жильём в прошлом году.

По данным newkhakasiya.online, граждане вынуждены ждать 12 лет, чтобы получить обещанную квартиру. Из-за этого сироты вынуждены подавать заявления в суд. Как отметили журналисты, 97% жилья власти передали россиянам в результате разбирательств правоохранителей. При этом очередь на недвижимость постоянно увеличивается.

Также в Контрольно-счётной палате предупредили, что в регионе устарело законодательство. Чиновники должны выбрать орган, который будет отвечать за этот вопрос. Властям необходимо сформулировать план действий для улучшения ситуации с очередью, начать вести учёт квартир.

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