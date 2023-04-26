В Челябинске объявлен конкурс на лучшее бомбоубежище

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Челябинска запустили конкурс на лучшее бомбоубежище. Речь идёт о бункерах, в которых могут жить до 150, 600 и более граждан.

Соответствующий документ обнародовали на официальном сайте администрации населённого пункта. По информации чиновников, жюри оценят бомбоубежища по следующим критериям:

герметичность,

работа сантехники,

наличие связи,

вентиляционное оборудование,

расположение ключей,

отсутствие протечек.

Власти пообещали сообщить о победителях в мае.

Ранее конкурс на лучший бункер проводили в Брянской области.

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