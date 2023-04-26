Власти Челябинска запустили конкурс на лучшее бомбоубежище. Речь идёт о бункерах, в которых могут жить до 150, 600 и более граждан.
Соответствующий документ обнародовали на официальном сайте администрации населённого пункта. По информации чиновников, жюри оценят бомбоубежища по следующим критериям:
Власти пообещали сообщить о победителях в мае.
Ранее конкурс на лучший бункер проводили в Брянской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.