Стая бездомных собак терроризирует жителей микрорайона Карачи в Оренбурге

Местные жители микрорайона Карачи в Оренбурге возмущены скитанием бездомных собак по улицам города. Один из очевидцев опубликовал видео стаи в группе "Карачи Южный Оренбург" и обратился к властям с требованием принять меры.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Кто-то считает, что вопрос необходимо решать координально, а кто-то требует построить специальный приют, где будут содержаться все бездомные животные. Об этом сообщает 56orb.ru.

"Правда, где меры? Вы ждёте, чтобы ещё одно ЧП произошло?" — задаётся вопросом автор видео.

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