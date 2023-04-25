Писатель Захар Прилепин объяснил Борису Корчевникову, что его нелюбовь к Владимиру Ленину не имеет ничего общего с настоящим Православием.
Прилепин прокомментировал голосование об отношении в В. И. Ленину, которое провёл в своём микроблоге директор телеканала "Спас" Борис Корчевников.
"Понятно, что сам он неистово ненавидит советский проект и конкретно Ленина, чего не скрывает", — отметил литератор.
Голосовавшие, однако, в своём большинстве (75%) высказали симпатии вождю мирового пролетариата.
Прилепин уверен, что нелюбовь к Ленину в Корчевникове вызвана воспитанием.
"Отношение ребёнка позднесоветской московской театральной элиты, где этим было пронизано всё (так сегодняшние дети московской театральной тусовки живут в твёрдом убеждении, что Путин — тьма и тиран)", — объяснил писатель.
Он отметил разницу между народом и либералами.
"Народ любил 9 мая, красное знамя, Победу и тиранов, а либерал — как-то не очень", — написал сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Прилепин назвал такое противоречие продолжающейся Гражданской войной.
Ранее Захар Прилепин обличил выступающего против СВО рэпера Серëгу.
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