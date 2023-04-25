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Прилепин отчитал Корчевникова за ненависть к Ленину: народ любит тиранов, а либерал — не очень

1:21
Общество

Писатель Захар Прилепин объяснил Борису Корчевникову, что его нелюбовь к Владимиру Ленину не имеет ничего общего с настоящим Православием.

Прилепин отчитал Корчевникова за ненависть к Ленину: народ любит тиранов, а либерал — не очень

Прилепин прокомментировал голосование об отношении в В. И. Ленину, которое провёл в своём микроблоге директор телеканала "Спас" Борис Корчевников.

"Понятно, что сам он неистово ненавидит советский проект и конкретно Ленина, чего не скрывает", — отметил литератор.

Голосовавшие, однако, в своём большинстве (75%) высказали симпатии вождю мирового пролетариата.

Прилепин уверен, что нелюбовь к Ленину в Корчевникове вызвана воспитанием.

"Отношение ребёнка позднесоветской московской театральной элиты, где этим было пронизано всё (так сегодняшние дети московской театральной тусовки живут в твёрдом убеждении, что Путин — тьма и тиран)", — объяснил писатель.

Он отметил разницу между народом и либералами.

"Народ любил 9 мая, красное знамя, Победу и тиранов, а либерал — как-то не очень", — написал сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Прилепин назвал такое противоречие продолжающейся Гражданской войной. 

Ранее Захар Прилепин обличил выступающего против СВО рэпера Серëгу.

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ЛЕНИН. Что москвичи думают о Владимире Ильиче?/Соцопрос/25.01.2022/СССР/Социализм/Коммунизм/История
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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