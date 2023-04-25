Марков рассказал, что наряженные в военную форму СВО российские цыгане придумали новый бизнес

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков рассказал о новой схеме мошенничества с использованием военной формы и атрибутики СВО.

Марков поведал, что недалеко от города Старый Оскол представители цыганской национальности наладили мошеннический бизнес.

"Они стоят переодетые в камуфляж, с буквой Z и российским флагом и просят деньги на бензин. Якобы это солдаты армии России, у них плохое снабжение", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт назвал цыган наивными, так как они могли бы за такую деятельность получать гораздо больше денег от представителей западной пропаганды.

Ранее Сергей Марков выступил против символа Z и певца Шамана.

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Цыгане: дворцы среди нищеты