Госдума решила очистить сервис "Кинопоиск" от украинских фильмов и сериалов

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Российских парламентариев возмутил тот факт, что отечественный сервис для просмотра фильмов и сериалов "Кинопоиск" продолжает продвигать ленты производители из Украины.

Депутат Виталий Милонов сообщил, что обратится к уполномоченным органам с просьбой провести проверку "Кинопоиска" и выяснить, куда отчисляются деньги с проката украинских картин.

"Я готов с коллегами проконтролировать, чтобы это произошло. Уверен, что разбирательство должно произойти", — подчеркнул он в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

С Милоновым согласился зампред комитета по культуре Александр Шолохов, назвавший сложившуюся ситуацию "полным нонсенсом". Парламентарий отметил, что на россиянах зарабатывают деньги, которые потом используют против нашей страны.

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