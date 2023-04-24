В Калужской области отменили парад Победы, массовые мероприятия и салюты

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В Калужской области власти отменили проведение салютов и массовых мероприятий в майские праздники, в том числе в День Победы. Такое решение принято "по соображениям безопасности". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Но День Весны и Труда и особенно День Победы — важнейшие события. Торжества будут. Люди придут к мемориалам. В места отдыха", — написал он.

Глава региона уточнил, что решение было принято после консультации с силовыми структурами. Сейчас все ведомства переводятся в состояние повышенной готовности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия празднует День Победы