В Дзержинске горку, на которой травмировались дети, привели в порядок

Горка на детской площадке возле ТЦ "Спутник" в Дзержинске, где травмировались дети, была отремонтирована. В выходные три ребёнка получили травмы на этом оборудовании.

Пятилетний мальчик в субботу повредил ногу и получил рану на лбу, а в воскресенье две девочки также пострадали. Предполагается, что причиной происшествий стало отсутствие половицы на одном из устройств, что приводило к проваливанию ногами детей в брешь, передаёт newsnn.ru.

После инцидентов горка была огорожена сигнальной лентой, а подрядчик отремонтировал опасный дефект. Представители мэрии попросили родителей мальчика, получившего травму на лице, оставить свои контакты в официальной группе администрации для оказания помощи.

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