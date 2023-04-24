Политолог Кочетков назвал "несусветной глупостью" идею отказаться от изучения английского в школе

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Алексей Кочетков раскритиковал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева отказаться от обязательного изучения английского языка в школьной программе.

Эксперт назвал предложение об исключении английского языка из обязательной школьной программы "чистой воды идиотизмом", подчеркнув, что молодёжи необходимо изучать иностранные языки при любой политической ситуации.

Кочетков напомнил, что во времена Российской империи детям и подросткам преподавалось сразу по несколько иностранных языков — французский, немецкий, греческий и латынь. Эксперт подчеркнул, что современное базовое образование в любом случае предполагает знание иностранных языков.

"Впоследствии тем из нас, кто все же учил иностранные языки, это очень пригодилось. И сейчас, несмотря на фактический разрыв отношений с Западом, все равно пригодится в будущем", — сказал Кочетков в разговоре с ФАН.

По словам политолога, отказаться от изучения английского в школах значило бы совершить "несусветную глупость".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Чему должна учить современная школа