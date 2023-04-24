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Политолог Кочетков назвал "несусветной глупостью" идею отказаться от изучения английского в школе

1:08
Общество

Политолог Алексей Кочетков раскритиковал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева отказаться от обязательного изучения английского языка в школьной программе.

Политолог Кочетков назвал "несусветной глупостью" идею отказаться от изучения английского в школе

Эксперт назвал предложение об исключении английского языка из обязательной школьной программы "чистой воды идиотизмом", подчеркнув, что молодёжи необходимо изучать иностранные языки при любой политической ситуации.

Кочетков напомнил, что во времена Российской империи детям и подросткам преподавалось сразу по несколько иностранных языков — французский, немецкий, греческий и латынь. Эксперт подчеркнул, что современное базовое образование в любом случае предполагает знание иностранных языков.

"Впоследствии тем из нас, кто все же учил иностранные языки, это очень пригодилось. И сейчас, несмотря на фактический разрыв отношений с Западом, все равно пригодится в будущем", — сказал Кочетков в разговоре с ФАН.

По словам политолога, отказаться от изучения английского в школах значило бы совершить "несусветную глупость".

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Чему должна учить современная школа
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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