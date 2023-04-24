Вице-президент ГК "Чистая линия" Бениаминов: музей мороженого принимает гостей по "Пушкинским картам" с 2021 года

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Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, школьникам и студентам было запрещено посещать музей мороженого в башне "Федерация Восток" с использованием "Пушкинских карт". Однако это неправда.

Разъяснение вице-президента группы компаний "Чистая линия" Армена Бениаминова указывает на то, что культурная площадка заключила соглашение о сотрудничестве с проектом "Пушкинская карта" на законных основаниях, студенты могут посещать музей. Он также отметил, что учреждение работает уже несколько лет, всем желающим вход не запрещён.

В музее представлены более 300 экспонатов, включая оборудование для производства мороженого, тематические открытки разных эпох и линия для производства пломбира в вафельных стаканчиках, передаёт Телеканал "360".

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