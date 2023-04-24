Российские предприятия и компании обяжут взимать 30-процентный НДФЛ с выплат фрилансерам и сотрудникам, которые утратили налоговое резидентство в РФ. Это предусматривает законопроект, внесённый правительством на рассмотрение депутатов Госдумы России. Документ размещён в электронной базе палаты российского парламента.
Если поправки примут, закон вступит в силу 1 января 2024 года. Изменения затронут всех покинувших Россию граждан, пользующихся в своей трудовой деятельности отечественным сегментом интернета, а также размещёнными в государстве техническими и программно-аппаратными средствами, уточнили авторы инициативы.
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