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У жителей Ростова будут брать плату за полив огородов

0:42
Общество

Жители Ростовской области будут платить за полив своих огородов Нововведение будет действовать с 1 мая, пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовводоканал.

У жителей Ростова будут брать плату за полив огородов

Дополнительная плата за полив участков будет начисляться жителям частного сектора, которые платят за воду по нормативу. Начисление оплаты за полив огородов будет проводиться в мая по сентябрь.

Сумма, которую будут отдавать ростовчане за полив грядок, будет рассчитываться в зависимости от площади свободной от построек земли. Если же на участке появятся новые постройки, уменьшающие его площадь, жители сами должны проинформировать об этом Ростовводоканал.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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