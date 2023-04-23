У жителей Ростова будут брать плату за полив огородов

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Ростовской области будут платить за полив своих огородов Нововведение будет действовать с 1 мая, пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовводоканал.

Дополнительная плата за полив участков будет начисляться жителям частного сектора, которые платят за воду по нормативу. Начисление оплаты за полив огородов будет проводиться в мая по сентябрь.

Сумма, которую будут отдавать ростовчане за полив грядок, будет рассчитываться в зависимости от площади свободной от построек земли. Если же на участке появятся новые постройки, уменьшающие его площадь, жители сами должны проинформировать об этом Ростовводоканал.

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