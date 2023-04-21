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В Омске решают вопрос об отмене парада Победы на 9 Мая

0:46
Общество

Начиная с этой недели в Омске обсуждается вопрос об отмене традиционного построения войск Омского гарнизона 9 мая. 19 апреля городская администрация объявила о перекрытии центральных магистралей города, где обычно проходят торжественные мероприятия. Вероятно, окончательное решение будет принято до конца недели. Портал Om1.ru запросил комментарий у пресс-службы регионального правительства.

В Омске решают вопрос об отмене парада Победы на 9 Мая

Торжественный салют в Омске, скорее всего, не будет отменён. Исполнитель для проведения мероприятие уже найден. Фейерверк запустят из трёх точек города. Ранее в Омске было отменено шествие "Бессмертного полка".

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Парад Победы в Омске и шествие "Бессмертного Полка"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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