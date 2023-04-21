В США задержали брата звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой по подозрению в убийстве

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В США нашли трупы петербургского фотографа и его любовника. В убийстве подозревают брата актрисы Екатерины Волковой, который переехал в Америку после начала СВО.

Брата звезды сериала "Воронины" Леонида Волкова задержали в США. Его подозревают в совершении убийства.

Как сообщает Telegram-канал "Небожена", тела российского фотографа Павла и его сожителя Кирилла обнаружили на складе в Брайтоне. У первого — многочисленные ножевые ранения, второго расчленили.

Правоохранительные органы США выдвинули версию о том, что к трагедии привели проблемы с жильём.

Павел совместно снимал квартиру с Кириллом. Поручителем при аренде жилья для Леонида стал Кирилл, который отозвал своё поручительство, так как Волков перестал вносить плату за жильё. Следствие считает, что из-за этого Леонид Волков пошёл на убийство.

Леониду Волкову предъявлено обвинение в убийстве и краже.

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Екатерина Волкова отвечает на вопросы