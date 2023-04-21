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Российский футболист рассказал, сколько денег нужно для нормальной жизни в Москве

0:59
Общество

Выступающий за клуб "Химки" футболист Илья Садыгов назвал ежемесячный доход, позволяющий нормально жить в Москве. По его словам, для этого хватит 200 тысяч рублей.

Российский футболист рассказал, сколько денег нужно для нормальной жизни в Москве

Илья Садыгов выступает за подмосковный футбольный клуб "Химки" с 2021 года. И хотя он играет на позиции нападающего, за 16 матчей в текущем сезоне ему удалось забить только один мяч. Садыгов дал интервью, в котором рассказал, сколько денег ему достаточно для жизни в столице.

Он поведал, что для комфортного проживания в Москве может хватить всего 100-200 тысяч рублей. Об этом он сообщил изданию "Спорт-экспресс". Футболист добавил, что на эти деньги можно жить, если не делать дорогих покупок и не транжирить.

Илья Садыгов приходится сыном акционеру футбольного клуба "Химки", известному бизнесмену и инвестору Туфану Садыгову.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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