Выступающий за клуб "Химки" футболист Илья Садыгов назвал ежемесячный доход, позволяющий нормально жить в Москве. По его словам, для этого хватит 200 тысяч рублей.
Илья Садыгов выступает за подмосковный футбольный клуб "Химки" с 2021 года. И хотя он играет на позиции нападающего, за 16 матчей в текущем сезоне ему удалось забить только один мяч. Садыгов дал интервью, в котором рассказал, сколько денег ему достаточно для жизни в столице.
Он поведал, что для комфортного проживания в Москве может хватить всего 100-200 тысяч рублей. Об этом он сообщил изданию "Спорт-экспресс". Футболист добавил, что на эти деньги можно жить, если не делать дорогих покупок и не транжирить.
Илья Садыгов приходится сыном акционеру футбольного клуба "Химки", известному бизнесмену и инвестору Туфану Садыгову.
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