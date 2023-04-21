Российский футболист рассказал, сколько денег нужно для нормальной жизни в Москве

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Выступающий за клуб "Химки" футболист Илья Садыгов назвал ежемесячный доход, позволяющий нормально жить в Москве. По его словам, для этого хватит 200 тысяч рублей.

Илья Садыгов выступает за подмосковный футбольный клуб "Химки" с 2021 года. И хотя он играет на позиции нападающего, за 16 матчей в текущем сезоне ему удалось забить только один мяч. Садыгов дал интервью, в котором рассказал, сколько денег ему достаточно для жизни в столице.

Он поведал, что для комфортного проживания в Москве может хватить всего 100-200 тысяч рублей. Об этом он сообщил изданию "Спорт-экспресс". Футболист добавил, что на эти деньги можно жить, если не делать дорогих покупок и не транжирить.

Илья Садыгов приходится сыном акционеру футбольного клуба "Химки", известному бизнесмену и инвестору Туфану Садыгову.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Москва европейская: пешком, ползком и бегом