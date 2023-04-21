Фетисов прокомментировал проведение ЧМ по хоккею без участия сборной России: "Это хрень"

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Соревнования лучших сборных мира по хоккею невозможны без участия спортсменов из России, заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Ранее чемпионат, который был должен был состояться в РФ, спортивные чиновники принесли в Латвию и Финляндию.

"Это хрень. Мне это вообще не интересно", — цитирует Фетисова сайт aif.ru.

Раньше, отметил прославленный хоккеист, на ледовых аренах настоящие профессионалы выявляли сильнейшего, а сейчас в спорте, включая Олимпийские игры, стало слишком много политики и либеральной повестки.

"На Игры допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать", — добавил парламентарий.

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