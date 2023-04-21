Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский назвал "признаком здоровья" реакцию Минобороны на взрыв в Белгороде
РИА Новости: Россия не допустит вступления Украины в НАТО
Курение вейпа в доме может вызвать у питомцев серьёзные проблемы со здоровьем
Декор для дачи: ёжики из пластиковых бутылок — это просто и красиво
Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"
Подростку из Пушкино грозит до 12 лет тюрьмы за драку, в которой он не участвовал
Каменные кактусы на вашей даче: просто купите детские краски
Полковник Хатылёв: Вашингтон заплатил кучу денег за обучение Черноморского флота РФ
Военный эксперт Рожин об упавшей в Белгороде бомбе: "Не первый случай, разработка сырая"

Фетисов прокомментировал проведение ЧМ по хоккею без участия сборной России: "Это хрень"

0:53
Общество

Соревнования лучших сборных мира по хоккею невозможны без участия спортсменов из России, заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Фетисов прокомментировал проведение ЧМ по хоккею без участия сборной России: "Это хрень"

Ранее чемпионат, который был должен был состояться в РФ, спортивные чиновники принесли в Латвию и Финляндию.

"Это хрень. Мне это вообще не интересно", — цитирует Фетисова сайт aif.ru.

Раньше, отметил прославленный хоккеист, на ледовых аренах настоящие профессионалы выявляли сильнейшего, а сейчас в спорте, включая Олимпийские игры, стало слишком много политики и либеральной повестки.

"На Игры допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать", — добавил парламентарий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Журналист из Квебека: "Почему русские всегда проигрывают канадцам в хоккей"
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
Альтхаус заявил, что ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования в 1943 году
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Последние материалы
Фетисов прокомментировал проведение ЧМ по хоккею без участия сборной России: "Это хрень"
РИА Новости: Россия не допустит вступления Украины в НАТО
Курение вейпа в доме может вызвать у питомцев серьёзные проблемы со здоровьем
Декор для дачи: ёжики из пластиковых бутылок — это просто и красиво
Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"
Подростку из Пушкино грозит до 12 лет тюрьмы за драку, в которой он не участвовал
Каменные кактусы на вашей даче: просто купите детские краски
Полковник Хатылёв: Вашингтон заплатил кучу денег за обучение Черноморского флота РФ
Военный эксперт Рожин об упавшей в Белгороде бомбе: "Не первый случай, разработка сырая"
"Тапетум люцидум" — одна из основных причин того, что собаки видят в темноте лучше людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников