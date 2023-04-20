Кочегары Хакасии пожаловались на работодателей из-за отстутвия бесплатного молока

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Кочегары в Орджоникидзевском районе Хакасии были лишены молока и выплат, за что они подали жалобу в прокуратуру. В результате проверки обнаружены нарушения, размер ущерба оценён в 200 тыс. рублей, пишет newkhakasiya.online.

По закону всем работникам, которые трудятся на вредных для здоровья производствах, положены бесплатное молоко либо альтернативные продукты. Кочегары могут также выбрать денежную компенсацию. Работодатели нарушали права своих сотрудников, не предоставив им положенное.

Было вынесено 32 судебных приказа о взыскании задолженности. В конечном итоге кочегары получили свои деньги.

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Паровозные кочегары. Представителей этой редкой профессии мы нашли в Хакасии