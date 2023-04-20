Появились доказательства того, что супруга Джозефа Байдена Джилл подражает в одежде Маргарите Симоньян, в точности копируя наряды главы RT.
Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале сравнение снимков первой леди США и своих фотографий.
На фото Джилл Байден запечатлена в белом платье с лавандовым принтом и белом платье с розовыми цветами и листьями. Рядом приведены фотографии Маргариты с телевизионных эфиров в абсолютно таких же платьях.
"Мне тут прислали с подписью: "Джилл продолжает тебя копировать", — написала журналистка под снимками.
Ранее Маргарита Симоньян предложила ввести обязательную регистрацию на "Госуслугах".
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