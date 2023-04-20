Симоньян уличила жену Байдена в том, что она в точности копирует её наряды

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Появились доказательства того, что супруга Джозефа Байдена Джилл подражает в одежде Маргарите Симоньян, в точности копируя наряды главы RT.

Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале сравнение снимков первой леди США и своих фотографий.

На фото Джилл Байден запечатлена в белом платье с лавандовым принтом и белом платье с розовыми цветами и листьями. Рядом приведены фотографии Маргариты с телевизионных эфиров в абсолютно таких же платьях.

"Мне тут прислали с подписью: "Джилл продолжает тебя копировать", — написала журналистка под снимками.

Ранее Маргарита Симоньян предложила ввести обязательную регистрацию на "Госуслугах".

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