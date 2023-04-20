Белые носки ослепят: достаточно испробовать такой метод

Белые носки могут выглядеть эффектно, но они быстро пачкаются и не всегда возможно полностью отстирать загрязнения с них. Однако существует необычный, но проверенный метод, который поможет вернуть исходную белизну вашим носкам.

Прежде всего, постирайте носки хозяйственным мылом, обратив особое внимание на самые загрязненные участки. Затем поместите носки в целлофановый пакет.

Далее положите пакет с носками в микроволновку на две минуты, установив ее на максимальную мощность. Важно не перегревать носки, чтобы не повредить их ткань.

По окончании цикла достаньте носки из микроволновки и прополощите их в воде, чтобы смыть остатки мыла и грязи. Этот метод также может помочь отстирать кухонные полотенца, как сообщается на портале missus.ru.

Следует помнить, что данный метод подходит только для белых носков и тканей, поэтому не стоит пытаться использовать его для цветных вещей. Кроме того, не забывайте соблюдать меры предосторожности при использовании микроволновой печи.

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