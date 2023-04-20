Пройдите мимо дорогих освежителей: копеечное средство поможет лучше

Многие хозяйки приобретают специальные дорогостоящие средства в магазинах бытовой химии, чтобы улучшить запах в туалете. Тем не менее, существует бюджетный и эффективный способ достижения желаемого результата.

Согласно информации, полученной от наших коллег с ресурса repairshome.ru, обычная и самая дешевая зубная паста может помочь освежить воздух. Для этого нужно проделать несколько дырок в тюбике и поместить его под крышкой бачка. При каждом смыве туалета, воздух будет наполняться приятным ароматом. Кроме того, зубная паста поможет ухаживать за сантехникой.

Преимущество этого метода заключается в минимальных затратах. Один тюбик зубной пасты хватит на длительное время, что значительно экономит денежные средства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.