Кошка на прилавке в супермаркете возмутила жителей Копейска: "Роспотребнадзор, это нормально?"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Копейская устроили скандал в Сети, когда один из посетителей продуктового магазина пожаловался на кошку, которая сидела на витрине с хлебом. Очевидец заснял на камеру, как животное уютно расположилось на полке с хлебобулочными изделиями.

Мужчина возмутился данной ситуацией и обратился в Роспотребнадзор, чтобы в данном магазине провели соответствующую проверку.

"Роспотребнадзор, это нормально?" — возмутился житель Копейска.

Он также опубликовал все снимки и видео в группе "Копейск. О личном", однако пользователи Сети разделились на два лагеря. Кому-то сидящий на хлебе кот показался недопустимым нарушением, а кому-то четвероногий не доставил неудобств во время совершения покупок. Об этом сообщает kursdela.biz.

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