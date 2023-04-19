МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Офицер из Красноярска Олег Пивоваров сорвал наступление боевиков ВСУ, вызвав огонь "Градов" на себя.

В Министерстве обороны заявили, что мотострелковое подразделение Пивоварова обороняло занятые ранее позиции на Херсонском направлении. Находясь под плотным огнём, подразделение Пивоварова уничтожило танки и бронетранспортёры, а также наступающую живую силу противника. Героические действия офицера помогли отбить атаки и спасли жизни личного состава.

Пивоваров рассказал "МК", что его подразделение заняло круговую оборону. В это время по ним работали вертолёты, снаряды и с двух сторон поджимала пехота ВСУ.

Во время стрелкового боя Пивоваров принял решение вызвать огонь на себя. Он приказал своим бойцам начать отступление и занять новые позиции в поле. После этого по их старым позициям в лесополосе отработала украинская артиллерия.

24-летний командир мотострелковой роты передал свои координаты командованию. Артиллеристы ВС РФ нанесли удары из РСЗО "Град" по боевикам. Благодаря этому большая часть ВСУ была уничтожена, а наступающие силы ВСУ разгромлены.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил командиру мотострелковой роты ЮВО медаль "Золотая Звезда". Также Олег Пивоваров удостоен звания Героя России.

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