Офицер из Красноярска Олег Пивоваров сорвал наступление боевиков ВСУ, вызвав огонь "Градов" на себя.
В Министерстве обороны заявили, что мотострелковое подразделение Пивоварова обороняло занятые ранее позиции на Херсонском направлении. Находясь под плотным огнём, подразделение Пивоварова уничтожило танки и бронетранспортёры, а также наступающую живую силу противника. Героические действия офицера помогли отбить атаки и спасли жизни личного состава.
Пивоваров рассказал "МК", что его подразделение заняло круговую оборону. В это время по ним работали вертолёты, снаряды и с двух сторон поджимала пехота ВСУ.
Во время стрелкового боя Пивоваров принял решение вызвать огонь на себя. Он приказал своим бойцам начать отступление и занять новые позиции в поле. После этого по их старым позициям в лесополосе отработала украинская артиллерия.
24-летний командир мотострелковой роты передал свои координаты командованию. Артиллеристы ВС РФ нанесли удары из РСЗО "Град" по боевикам. Благодаря этому большая часть ВСУ была уничтожена, а наступающие силы ВСУ разгромлены.
Министр обороны Сергей Шойгу вручил командиру мотострелковой роты ЮВО медаль "Золотая Звезда". Также Олег Пивоваров удостоен звания Героя России.
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Боевик не сможет замаскироваться, подчеркнул подпольщик.