Удалить желтизну с унитаза: два проверенных средства опытными хозяйками

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Для удаления заметной полосы желтого цвета на унитазе можно использовать проверенные методы очистки, такие как смесь уксуса с содой.

По информации портала missus.ru, для этого нужно смешать стакан уксуса с ложкой соды и нанести на загрязненный участок, оставив на 10 минут. Затем необходимо удалить желтизну с помощью ершика. Этот метод не только удаляет некрасивые следы, но и убивает микробы, защищая сантехнику от неприятного запаха.

Кроме того, другим надежным средством является сладкая газировка. Для этого следует полить напитком желтую полосу и оставить на 15 минут, а затем приступить к уборке.

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