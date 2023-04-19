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Постельное белье будет благоухать: как избавиться от затхлого запаха

1:05
Общество » Семья

Для того чтобы избежать неприятного запаха постельного белья, надо соблюдать несколько рекомендаций.

Постельное белье будет благоухать: как избавиться от затхлого запаха

Во-первых, лучше не хранить его вместе с обувью в шкафу, а во-вторых, не класть на влажные полки. Также не рекомендуется складывать комплекты в местах, где скапливается пыль.

Если наволочки и простыни приобрели затхлый запах, то помочь могут два простых средства: сода и уксус.

Как сообщают наши коллеги с ресурса Yoki.Ru, в отсек для порошка необходимо добавить 250 г соды. После такой стирки уйдет не только неприятный запах, но и упорные пятна.

Уксус можно использовать в качестве дополнения к стиральному порошку. Просто добавьте около 50 мл раствора в отсек и постирайте вещи, выбрав нужный режим.

Стоит отметить, что на белье может остаться запах уксуса. Чтобы избавиться от него, необходимо высушить вещи на свежем воздухе и не складывать их в шкаф, пока запах полностью не исчезнет.

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ТУХЛЫЙ ЗАПАХ НА ВЕЩАХ КАК ИЗБАВИТЬСЯ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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